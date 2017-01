Belinda demuestra que está más enamorada que nunca de Criss Angel

Belinda ya no tiene ningún temor en declarar su amor. La cantante compartió unos tiernos mensajes a través de su cuenta de Twitter donde emocionó a más de un fanático.

En estos últimos días, Belinda y Criss Angel no pararon de darse muestras de su amor en la conocida red social. Ambos resaltaban que su relación está más fuerte que nunca.

“De las cosas más bonitas que me pasó este año fue conocer a Criss Angel que me enseñó a no juzgar a las personas sin antes conocerlas”, escribió Belinda, reflexionando sobre su relación.

Por su lado, Criss Angel no se quedó atrás y le respondió: “Nunca he amado a nadie antes de ti. Tú me haces querer ser el mejor hombre que soy capaz de ser. Tu eres increíble- “Veradadera Magia” Puro Amor Por Siempre Mi Amor”.

Además, el ilusionista expresó un saludo de año nuevo para su novia y una fotografía acompañada de la leyenda: “No soy nada sin ti @belindapop mi amor”.

