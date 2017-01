Bárbara Mori: Sergio Mayer se defiende de los ataques de Natália Subtil

Sergio Mayer no se quedó callado y se defendió de los ataques de su expareja y madre de su hija, Natália Subtil. El joven le envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

Como se sabe, Natália Subtil señaló que no recibe el apoyo del hijo de Bárbara Mori y que se siente desamparada. Es por esa razón que decidió irse de la casa de la actriz.

“Él nunca me ayudó, yo acepté (vivir en casa de Bárbara Mori) porque pensé que iba a ser una ayuda pero no, yo tenía que pagar mis gastos y los de la niña, así que era igual a estar sola”, declaró la modelo.

Por su parte, el padre del joven no le agradó para nada estos comentarios y a través de su cuenta de Twitter respondió a las acusaciones.

“Natalia Subtil, me sorprende escucharte decir que nadie te apoya en México y al mismo tiempo no respondes las llamadas y te desapareces. Perjudicas con todo eso a tu hija. Estoy a tus órdenes para lo que necesites, mis hijas extrañan y quieren ver a Mila. Lamento hacerlo por este medio pero no hay otra forma.Ojalá reconsideres y me contactes.Todos queremos estar cerca de ella”, expresó la pareja de Bárbara Mori.