Bárbara Mori: Natalia Subtil y Sergio Mayer a un paso de reconciliarse

Natalia Subtil, la expareja de Sergio Mayer se mostró muy tranquila al contar que el hijo de Bárbara Mori le mandó una carta pidiéndole disculpas.

Durante el avant premiere de la película Rápidos y Furiosos 8, la modelo señaló que el padre de su hija se encuentra en un retiro espiritual que le está ayudando mucho a a resolver sus problemas.

“Sergio es muy espiritual y está internado en un curso de superación personal, de hecho ya lo había hecho, pero ahora que ha pasado por momentos complicados, pues decidió irse a Estados Unidos y reingresar”, explicó la modelo brasileña.

“Hace unos días me mandó una carta donde me daba las gracias por cuidar de su hija y en donde me pedía que lo disculpara de todo lo que hemos pasado, quisiera decirte más, pero no te puedo dar detalles, pero el mensaje era en sí (que) trabaja en los errores que como ser humano ha tenido, porque busca ser un mejor padre”, indicó.

Natalia Subtil explicó que ella avala la idea de que Sergio Mayer siga concentrado en este curso de superación que lo ayudará a crecer como persona, pero sobre todo como padre.

“Claro que lo apoyo y toda su familia también… Pero esto no quiere decir que vamos a regresar, él es el padre de mi hija y sé que en este curso aprenderá muchas cosas que le harán bien a mi pequeña. Yo estoy muy bien así como vivo. Sergio tiene unos padres que se preocupan mucho por él y por su hija y eso lo ayuda a ver la vida de otra manera”, finalizó.