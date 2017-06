Sergio Mayer: hija pronuncia sus primeras palabras y esto fue lo que dijo

Atrás quedaron las rencillas entre Natalia Subtil y Sergio Mayer. Desde que el hijo de Bárbara Mori se encuentra en un retiro espiritual, el joven ha demostrado que está comprometido a solucionar sus problemas personales.

Natalia Subtil, madre de la pequeña capturó el momento en que la bebé dijo: “papá”, llenando de ternura ese inolvidable momento. Lamentablemenre, Sergio se perderá de este momento.

“Pues alguien se va a poner muy feliz…”, escribió la modelo brasileña que próximamente se lanzará como cantante en México. ¡Mira aquí este inolvidable momento!

Una publicación compartida de M I L A (@milamayersubtil) el 12 de Jun de 2017 a la(s) 11:49 PDT

Hace unos meses, Sergio Mayer contó sobre este retiro que hará y sobre las expectativas de este encuentro. Al parecer, las expectativas eran muy grandes para el joven que necesitaba equilibrar su emociones.

“Yo no lo conozco ese retiro, no sé de qué se trate. Sé que es algo que te da todo lo que te enseña a crecer espiritual, intelectual, emocionalmente… todo. Le llaman un retiro, campamento… lo que sea. Lo único que espero es que no vaya a llegar acá con ‘peace and love’ y rapado y con túnica”, dijo Sergio Mayer.