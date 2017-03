Bárbara Mori: así disfruta Sergio Mayer de la pequeña Mila

No hay dudas que la pequeña Mila, hija de Natalia Subtil y Sergio Mayer se ha robado el corazón de toda la familia. En esta ocasión, la nieta de Bárbara Mori fue muy bien atendida por su abuelo.

Dicen que no hay nada más tierno que bañar a un bebé, así lo demostró el reconocido actor al tomar entre sus bazos a su nieta y darle un duchazo con mucha delicadeza.

A pesar de los problemas que existen entre Natalia Subtil y Sergio Mayer Jr., el cariño y el afecto no se ha perdido por parte de la familia que disfruta a diario de las ocurrencias de la bebé.

Yo no estoy metido en ese tema, es algo que a mí no me corresponde. Si, acaso, yo le ayudo a mi hijo es a que consiga trabajo, pero yo no puedo ayudar a que el cumpla sus compromisos”, es la posición que el actor ha tomado frente a los dimes y diretes de la recordada pareja.

