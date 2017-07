Así reaccionó la esposa de Carlos Vives tras beso que una fan le robó al artista

¡No se quedó atrás! La esposa de Carlos Vives tuvo una magnífica idea para demostrar que ella y su familia están más unidas que nunca. A través de su cuenta de Instagram, Claudia Elena Vásquez, compartió una fotografía donde todos lucen muy felices.

Al parecer aquel beso que Chely Torres le robó al artista en pleno concierto, no significó nada para la esposa del colombiano. Por el contrario, ha preferido guardar silencio y solo demostrar que ellos como pareja, están en un buen momento.

Recordemos que hace unos días, esta “fan enamorada” salió a declarar a un programa de TV mexicano, señalando que esta hazaña podría costarle su matrimonio.

“La seguridad se descuidó, me superó la emoción y no me pude contener. Yo hice algo que para mucha gente, y sobre todo en nuestra cultura latina, puede verse como prohibido. Estamos en Estados Unidos y esto puede verse normal, sobre todo para mucha gente que tiene mente abierta. Cuando eres fan de un artista te dejas llevar por los impulsos”, explicó muy nerviosa.