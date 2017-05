Ariana Grande tomó esta iniciativa para ayudar a los familiares de los fallecidos en atentado

Luego de la tragedia que dejó a 22 personas muertas en Mánchester, informaron que la cantante estadounidense Ariana Grande se ha ofrecido a pagar los funerales de las víctimas.

Hasta el momento Ariana Grande solo ha confesado a través de las redes sociales que no tenía palabras para expresar sus sentimientos, tras la explosión al término de su concierto en Manchester que ha causado 22 muertos y 60 heridos.

“Estoy rota. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras”, afirmó la estrella del pop en un mensaje de Twitter.

Joan Grande, madre la artista, pasó el gran susto de su vida, pero también demostró que es una mujer llena de valentía, pues tras escuchar la explosión de inmediato les pidió a los niños y jóvenes que se encontraban cerca a ella y los llevó a los camerinos de su hija, en donde permanecieron por largo tiempo.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.