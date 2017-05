Ariana Grande suspende su gira tras el atentado en Manchester

Ariana Grande suspendió indefinidamente su gira mundial tras el ataque terrorista perpetrado este lunes por la noche en Manchester, al término de su concierto en esa localidad británica, reveló este martes el portal TMZ.

La cantante de 23 años no actuará el próximo jueves en Londres, como está previsto, y ha decidido paralizar toda la gira al menos momentáneamente, dijeron fuentes cercanas al entorno de la artista a TMZ, medio estadounidense especializado en celebridades.

Además de en el Reino Unido, Grande tenía previsto dar conciertos en Bélgica, Polonia, Alemania y Suiza, según el portal, que asegura que Ariana está “inconsolable” tras lo sucedido.

Poco después del ataque perpetrado por un suicida, que causó al menos 22 muertos y 59 heridos, la cantante confesó que no tenía palabras para expresar sus sentimientos.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.