Ariana Grande se quiebra en pleno concierto al recordar víctimas de Manchester

¡Muy sensible! Ariana Grande no pudo contener las lágrimas durante su último concierto que brindó en Buenos Aires, al recordar a las víctimas del atentado en Manchester. La artista se mostró muy acongojada por este lamentable suceso.

Ariana Grande se encontraba interpretando la balada “Over the rainbow”, mientras en la pantalla se proyectaba un gran lazo de color negro, en homenaje a los 22 jóvenes que perdieron la vida en Londres tras el atentado terrorista.

Estas imágenes fueron registradas por sus miles de fanáticos y de inmediato lo compartieron por las redes sociales. En el clip se puede escuchar que sus fans le envían palabras de aliento a la joven artista, quien se mostró muy vulnerable por este penoso hecho.

Miles de seguidores se dieron cita en en el DirecTV Arena de Tortuguitas, en Buenos Aires, mientras un importante operativo de 200 policías y 16 peritos en explosivos controlaron la zona.

SE PUSO A LLORAR EN SOMEWHERE OVER THE RAINBOW MI BEBE pic.twitter.com/2IymSt61p1

