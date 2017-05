Ariana Grande se encuentra bien tras explosiones durante su concierto en Manchester

El representante de Ariana Grande confirmó que la cantante salió ilesa de las explosiones ocurridas este lunes durante un show que realizaba en el Arena Manchester y que ha dejado al menos 19 muertos y alrededor de 50 heridos.

Joseph Carozza, representante de la disquera de Ariana Grande en Estados Unidos, se encargó de informar sobre el estado de salud de la artista a la revista Billboard.

Como se sabe, el incidente, que se produjo cuando terminaba un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande, se trata como un posible ataque terrorista hasta que la policía confirme las causas del suceso, señalaron las fuerzas de seguridad de Manchester.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY pic.twitter.com/pJbUBoELtE