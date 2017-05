Ariana Grande: varias víctimas mortales tras explosiones durante concierto en Manchester

Al menos dos explosiones se reportaron al término de un concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena, la tarde de este lunes 22 de mayo, según informan medios internacionales.

De acuerdo a Daily Mail, Ariana Grande terminó de interpretar su última canción y apenas bajó del escenario se sintieron los estallidos.

Los asistentes al concierto abandonaron el auditorio presos del pánico. Algunas personas describieron los ruidos parecidos a una bomba o disparos. Cabe mencionar que el origen de los estallidos aún no ha sido establecido.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY pic.twitter.com/pJbUBoELtE