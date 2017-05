Ariana Grande envía conmovedora carta y anuncia concierto benéfico en Manchester

Ariana Grande rompió su silencio a cinco días del ataque terrorista perpetrado en Manchester, que dio como resultado 22 muertos y 64 heridos. La cantante británica usó su cuenta de Twitter para enviar una conmovedora carta a los familiares de las víctimas.

Asimismo, Ariana Grande informó que volverá a Manchester para ofrecer un concierto benéfico. La intérprete señaló que el recital, para el que aún no hay fecha, servirá para recaudar fondos a favor de las víctimas y sus familias.

“No dejaremos que esto nos divida. No dejaremos que el odio gane”, manifestó la intérprete en una nota en la que extendió sus “profundas condolencias” a las víctimas del atentado, si bien reconoció no hay nada que nadie “pueda hacer para alejar el dolor que están sintiendo” los afectados.

“Extiendo mi mano y corazón y todo lo que pueda darte a ti y a los tuyos”, escribió la artista, quien tras el suceso canceló dos conciertos que iba a celebrar esta semana en Londres como parte de su gira “Dangerous Woman” y retornó a la ciudad Boca Ratón, en el sur de Florida, donde reside.

La joven cantante aseguró que la respuesta a esta violencia debe ser un mayor acercamiento y ayuda, así como “amar más, cantar más fuerte y vivir más amable y generosamente que antes”.

Lee la carta completa aquí

“Mi corazón, oraciones y profundas condolencias están con las víctimas del ataque de Manchester y sus seres queridos. No hay nada que pueda hacer para quitar el dolor que están sintiendo o hacerlos sentirse mejor. Pero quiero extender mi mano y corazón, y todo lo que pueda darles a todos ustedes y a los suyos, a todos los que quieran o necesiten mi ayuda de cualquier manera. Lo único que podemos hacer ahora es elegir cómo dejamos que esto nos afecte y cómo vivimos nuestras vidas de ahora en adelante.

Estuve pensando en mis fans, y en todos ustedes, sin parar durante toda la semana. La forma en que ustedes han soportado todo esto ha sido más inspirador y me ha enorgullecido más de lo que nunca se van a imaginar.

La compasión, amabilidad, amor, fuerza y unidad que se han demostrado entre ustedes estos días es exactamente lo opuesto a las viles intenciones que han empujado a hacer algo tan atroz como lo que pasó el lunes.

USTEDES son lo opuesto. Siento mucho el dolor y el miedo que deben estar sintiendo, y el trauma que deben estar experimentando. Nunca vamos a poder entender por qué este tipo de eventos tienen lugar, porque no están en nuestra naturaleza, y es por eso que no deberíamos retroceder.

No vamos a abandonar ni a dejarnos manejar por el miedo. No vamos a dejar que nos dividan. No vamos a dejar que el odio gane. No quiero seguir el resto de este año sin poder ver ni abrazar ni alentar a mis fans, de la misma manera que ellos siguen alentándome.

Nuestra respuesta a esta violencia tiene que ser unirnos más, ayudarnos los unos a los otros, amar más, cantar fuerte, y vivir con más bondad y generosidad de lo que hacíamos antes.

Voy a volver a la increíblemente valiente ciudad de Manchester para pasar tiempo con mis fans y a ofrecer un concierto a beneficio en honor a las víctimas y para reunir dinero para ellos y sus familias. Quiero agradecer a mis colegas músicos y amigos por acercarse y ser parte de nuestra expresión de amor por Manchester. Voy a compartir más detalles más adelante cuando todo esté confirmado.

Desde el día en que comenzamos con Dangerous Woman Tour, dije que este show, más que nada, tenía la intención de ser un espacio seguro para mis fans. Un lugar para que ellos puedan escapar, celebrar, sanar, sentirse seguros y ser ellos mismos. Para reunirse con amigos que se hicieron por Internet. Para expresarse. Esto no lo va a cambiar.

Cuando mirás a la audiencia en mis shows, ves una bella, diversa, pura, feliz multitud. Miles de personas, increíblemente diferentes, todos allí por la misma razón: la música. La música es algo que todo el mundo puede compartir.

La música se hizo para sanarnos, reunirnos, hacernos felices. Y eso es lo que va a seguir haciendo por nosotros. Vamos a continuar en honor a los que perdimos, a sus seres queridos, a mis fans y a todo el que haya sido afectado por esta tragedia.

Van a estar en mi mente y en mi corazón todos los días y voy a pensar en ellos en todo lo que haga por el resto de mi vida”.

Ari