Ariana Grande: Black Eyed Peas se une a concierto benéfico en Manchester

Luego de muchos años, la agrupación Black Eyed Peas se une para formar parte del concierto benéfico que Ariana Grande está organizando en Manchester. El próximo domingo grandes exponentes de la música se presentarán en este evento sin precedentes.

Live Nation, productora encargada de esta presentación, aseguró que Robbie Williams, también participará de este festival donde se rendirá homenaje a las 22 personas fallecidas tras un ataque terrorista.

Katy Perry, Coldplay, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Take That y Niall Horan también cantarán en el evento, llamado “One Love Manchester”, que se realizará en el Emirates Old Trafford, teniendo una capacidad de más de 26,000 espectadores. ¡Se espera con ansias este evento!

Como se recuerda, el pasado 22 de mayo, en el último concierto de Ariana Grande, se produjo un atentado terrorista en Manchester donde lamentablemente fallecieron 22 personas y cerca de 60 personas heridas.

