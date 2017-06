Ariana Grande: bebé se conmueve hasta las lágrimas al escucharla cantar

Ariana Grande ofreció un emotivo concierto en homenaje a las víctimas por el atentado en Manchester, y al igual que muchos, un bebé se mostró bastante conmovido con la interpretación de la artista.

Durante el show One Love Manchester, un bebé se robó la atención de todos en Instagram. Y es que el pequeño no puede contener el llanto mientras escucha y ve cantar a Ariana Grande el tema “Somewhere over the rainbow” a través de la televisión.

El video, compartido por la propia Ariana Grande, ha superado el millón de ‘me gusta’ y ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones en Instagram.

En este concierto benéfico de Ariana Grande estuvieron presentes grandes artistas como Justin Bieber, Katy Perry, los Black Eyed Peas, Miley Cyrus, Liam Gallagher, Coldplay, entre otros.

One Love Manchester

Este evento se realizó en honor a las 22 víctimas que perdieron la vida durante el último concierto de Ariana Grande tras un atentado terrorista que irrumpió el esperado show en Manchester.

Luego de varias conversaciones, la artista logró que muchos artistas se unieran y le dijeran ¡ALTO! a la violencia.

“No renunciaremos ni tendremos miedo. No permitiremos que esto nos divida. No les dejaremos ganar”, escribió Ariana Grande en un comunicado cuando anunció el concierto la semana pasada. “Nuestra respuesta a esta violencia debe ser unirnos, ayudarnos unos a otros, amar más, cantar más fuerte y ser más generosos”.