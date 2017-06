Ariana Grande: así fue su retorno a los escenarios tras atentado en Manchester

Luego del penoso atentado en Manchester, Ariana Grande regresó a los escenarios. Esta vez en París, la artista brindó un concierto en donde cautivó a los miles de asistentes.

Esta es la primera fecha oficial del ‘Dangerous Woman Tour’ después de que su presentación del 22 de mayo se vio envuelta en una tragedia donde 22 personas perdieron la vida.

Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande) el 7 de Jun de 2017 a la(s) 3:35 PDT

Según el portal TMZ, señaló que la seguridad fue extrema y que los asistentes que se dieron cita en la AccorHotels Arena, pasaron por una estricta revisión. Es por eso que desde temprano se hicieron largas colas.

Cabe mencionar que en redes sociales, los fans compartieron clips de la presentación de Ariana Grande, quien se mostró aún conmovida con la tragedia, en especial al interpretar “One Last Time” y “Somewhere Over the Rainbow”.