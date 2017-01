Ariadne Díaz se defiende de las críticas por su extrema delgadez

Luego que Ariande Díaz publicara una fotografía donde luce su nueva apariencia tras pocos meses de dar a luz, las artista mexicana recibió una serie de comentarios negativos por su extrema delgadez.

“Ay mira, es muy chistoso, yo de verdad (me río), y le contesté a un par de personas porque creo que de repente somos muy severas, sobre todo las mujeres, somos muy severas entre nosotras”, expresó en el programa Hoy.

“Por ejemplo, cuando subí de peso, había esta cosa de ‘ay, subió de peso’, y yo decía ‘pues sí‘. Entonces, ahora subo esta foto de ‘ahí voy, me siento muy bien, me veo muy bien‘, yo siempre creo que lo tienes dentro se refleja y de repente veo estos comentarios de ‘claro, si yo tuviera dinero también me operaría’, entonces digo, no, pues no, no hay forma, si porque tienes kilitos de más por eso (te critican), si los tienes de menos porque te operas, entonces ya, esas cosas me dan mucha risa”, agregó Ariadne Díaz sonriendo.

Siete meses después de haberse convertido en madre, la actriz y conductora mexicana Ariadne Díaz recuperó su esbelta figura y lo presumió a través de su cuenta de Instagram.

“A 7 meses de ser mamá me siento mejor que nunca, plena y feliz! Muchas gracias @juzzfit por su apoyo, por sus consejos de nutrición y rutinas de ejercicio! El cuerpo es sabio y con amor, paciencia y esfuerzo podemos vernos y sentirnos como queramos”, escribió la guapa Ariadne en Instagram junto a una foto en la que posaba mostrando su abdomen.