Aracely Arámbula: Manola Diez teme salir de casa tras amenazas de la actriz

¡Sigue la pelea! Manola Diez brindó unas declaraciones al programa ‘Sale el sol’ donde contó detalles del problema que tiene con Aracely Arámbula. La actriz no dudó en precisar las amenazas que la protagonista de ‘La Doña’ le hizo.

“Estoy en una situación donde me siento con el miedo de salir a la calle porque (Aracely Arámbula) se atrevió a amenazarme. Me dijo que si no bajaba las fotos de Facebook no me la iba a acabar, me dijo que tenga cuidado, que iban a llegar los miembros de seguridad a atraparme”,expresó Manola.

Por otro lado, Díez aseguró que a través de un amigo en común envió a darle el “recado” de que se cuidara. Además Manola aseguró que en el momento adecuado sacará a relucir los audios para certificar todo lo que está hablando.

“En un momento dado presentaré todos los audios. Por defenderme sacaré todo. Yo no tengo nada que esconder, no quise que esto fuera grande”, expresó.

Antes de culminar Manola Diez no dudó en enviarle este mensaje a Aracely Arambula y pedirle que “no abuse de su poder”.

“Tú abusas de tu poder, aho­ra me doy cuenta, porque tú mandaste a cance­lar una nota en el programa Hoy. Ahora entien­do por qué no me dan traba­jo, porque tú me has desprestigia­do con el mundo. La situación es que tú te me volteaste, tú eres doble cara, tú tienes una imagen de niña modosita y por eso estás calladita, por­que (así) se ve una más boni­ta. Yo soy una mujer que tiene principios, yo sí estuve casada, tuve un hijo den­tro de un matrimo­nio y soy una mujer normal”, dijo Manola, diri­giéndose a Aracely.

