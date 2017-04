Aracely Arámbula: con esta infartante foto demostró que es toda una chica fitness

Aracely Arámbula dejó en claro que es toda una chica fitness. Aunque lamentó haber dejado el gimnasio por un tiempo debido a una lesión y algunos antojitos gastronómicos, indicó que extrañaba mucho esta actividad.

“Qué buenos recuerdos del gym ya hasta me dieron ganas de ir, después de 3 meses que no he podido porque me lastimé la rodilla y entre viajes, comidas y postres. Carbohidratos, aléjense de mi. De nuevo al ruedo, a darle, disciplina vuelve a mi”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

En esta publicación adjuntó una foto donde se le haciendo ejercicios, que aunque no es actual, ha hecho suspirar a sus miles de seguidores.

Kim Kardashian: mira el antes y después de la bomba sexy y sus hermanas