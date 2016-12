Aracely Arámbula es criticada por esta fotografía junto a su hijo

La actriz mexicana Aracely Arámbula publicó en su cuenta oficial de Instagram una tierna foto donde se luce cariñosamente junto a su hijo; sin embargo, algunos cibernautas no dudaron en criticarla.

En la fotografía se ve a Aracely Arámbula besando en la boca a su hijo Miguel, pero éste tiene puesta una máscara de oso. La actriz compartió la imagen con el siguiente mensaje: “El amor más grande es el de la Familia y además crece cada día. Invaluable. El mejor tiempo compartido mi mejor beso. Mis amores. Enamorada. Agradecida”.

Aunque algunos consideraron que la imagen de Arámbula es tierna otros no dudaron en criticar duramente lo publicado por la mexicana. “Pobres niños!! Por qué les pones mascaras ya están igual que los de Michael Jackson”, escribió uno de los usuarios en la publicación.

Tras conocer las críticas, la actriz mexicana decidió responder a todos sus detractores con el siguiente mensaje: “Sabía que iban a poner eso y aun así no importa, subo lo que deseo. Sería mejor fijarse en lo bueno y no en el morbo. Increíble pero cierto… no falta quien quiera ver las cosas así”.