Aracely, Adamari y Angélica: así viven la tradicional fiesta de los 'Reyes Magos'

Aracely Arámbula, Adamari López y Angélica Vale compartieron sus tradiciones en la llegada de los ‘Reyes Magos’. Las actrices se mostraron muy nostálgicas al recordar su niñez y los regalos que recibían en esta fecha.

“Recuerdo mucho una muñeca que era más grande que yo, y la amaba; ¡lo único que hacía era abrazarla porque estaba mucho más grande que yo!”, contó Aracely Arámbula a MezcalTV.

“Mi mamá me regaló una muñeca que lloraba, que hablaba, que tomaba tetero, que de todo. A mi hermano le regalaron un carro divino de control remoto y yo: ‘¡Yo no quería un bebé! Me puse a llorar porque yo lo que quería era el carro de mi hermano y mi mamá frustrada”, agregó.

Por otro lado, Adamari López contó que cómo pasan esta fiesta y cuál es la tradición de su familia.

“Para nosotros en Puerto Rico el Día de Reyes es un día importante. Toni también incluye ese roscón de reyes que en Puerto Rico no lo hay. Nosotros celebramos poniendo una cajita llena de la hierbita para los Reyes Magos y el agua y eso se pone en el cuarto de la niña debajo de la cama para que los Reyes lleguen hasta allí y le echen su bendición y le pongan sus regalillos”, dijo Adamari.

“Me enseñaron que el regalo material era de Santa Claus y los Reyes era un poco más espiritual, y es lo que estoy tratando de transmitirle a mis hijos”, compartió Angélica Vale.