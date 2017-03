Antonio Banderas: familia asegura que el actor está fuera de peligro

Antonio Banderas se encuentra “mejor que nunca”, según aseguró su familia, y viajará mañana a Málaga para recibir una Biznaga de Oro honorífica durante la gala de clausura del vigésimo Festival de Cine en Español el próximo sábado.

“Está genial y mañana está aquí”, aseguraron desde su familia en Málaga, después de que medios de comunicación alemanes informaran de que había sido ingresado en un hospital suizo especializado en problemas cardíacos.

Banderas dijo el pasado 30 de enero que se recuperaba en casa, en el condado de Surrey, al sur de Inglaterra, tras sufrir “un pequeño susto” la semana anterior, a causa de un fuerte dolor en el pecho.

“Disfrutando de la naturaleza tras un pequeño susto”, publicó el actor en su cuenta oficial en la red social Twitter, acompañado de un autorretrato con su pareja, la ejecutiva holandesa Nicole Kimpel.

Había sido trasladado previamente en ambulancia al St Peter’s Hospital, en el municipio de Chertsey, tras sufrir un “dolor agónico” en el pecho mientras hacía ejercicio.

El equipo médico del hospital lo mantuvo en observación hasta asegurarse de que se encontraba estable y fuera de peligro, por lo que recibió el alta y regresó a su casa acompañado de su pareja.

Antonio Banderas se mudó al Reino Unido en el 2015 para comenzar un nuevo proyecto profesional y empezó estudiar diseño en un prestigioso centro de Londres en el que se formaron figuras como John Galiano y Stella McCartney.

El Festival de Cine de Málaga reconocerá el sábado la trayectoria profesional de Antonio Banderas y el apoyo que ha prestado al certamen, del que es presidente de honor desde la primera edición celebrada en 1998.

(Con información de EFE)

Mañana de escalada… Besos desde Suiza. Próxima parada mi Málaga!#timetoclimb Kisses from Switzerland. Next stop: my #Málaga#Zpidermanpic.twitter.com/kss1Nb4LSA