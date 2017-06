Antonio Banderas asegura que no volverá a cometer este error

Antonio Banderas dejó una gran lección al compartir un pasaje oculto de su vida privada. El actor visitó a los niños del área de cardiología de un hospital en Miami donde compartió gratos momentos.

Ante esta visita y gracias a su fundación, el actor brindó un mensaje muy alentador. En su estadía señaló que desde el 25 de enero que sufrió una compensación en el corazón, empezó a dar consejos a las personas, sobre todo pedirles que dejen de fumar.

“Uno como ser humano comete errores y yo he cometido errores que he pagado como fumar, eso ha sido un error toda mi vida, y mando un mensaje para lo que me escuchen para que lo abandonen, que no lo hagan por ellos mismos solamente, que lo hagan por sus familiares, sus hijos”, expresó en una entrevista al fashionista de Telemundo, Quique Usales.

Antonio Banderas recordó el momento que empezó a sentirse mal, el artista contó que su novia le dio unas pastillas para que se relajara y dijo que tal vez eso le salvó la vida.