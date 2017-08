Angie Jibaja: así le aclaró a Felipe Lasso que ya no volverá con él

Angie Jibaja decidió aclarar su situación sentimental luego que se especulara un posible regreso con Felipe Lasso. La bella modelo indicó que no regresará con su expareja.

“No he querido pronunciarme respecto a este tema para evitar escándalos pero ahora quiero hacer de conocimiento público que Felipe Lasso y quien les habla terminamos nuestra relación hace 2 meses. Terminé por las buenas con él, pero ahora me veo en la obligación de aclarar que con Felipe no pienso volver más. Y públicamente, ya que por las buenas no entiende, quiero y le pido que retire mis fotos de su Instagram, ya que nuestra relación no tiene marcha atrás”, indicó la joven en su cuenta de Instagram.

La chica de los tatuajes aclaró que no volverá más con él y que le parece injusto que haya gente que la odie a causa de esta ruptura. “¿Por qué? Porque me fuiste infiel en televisión nacional de un país. Chile que me abrió las puertas, gracias a ti me ven mal porque me volviste loca de los celos por todo lo que me hiciste. Así que ya basta. Hoy estoy reconstruyendo mi vida, lo nuestro ya concluyó”, terminó.