Angie Jibaja anunció el final de su relación con Felipe Lasso

Angie Jibaja terminó su relación con Felipe Lasso, así lo anunció la actriz y modelo a través de su cuenta de Instagram. La chica de los tatuajes aclaró que su separación es por “diferencias irreconciliables”, no por celos.

“Quiero hacer de conocimiento público que con @felipe_lasso_ nos hemos separado por diferencias irreconciliables”, indicó Angie Jibaja,

“Gracias Dios porque sabe como son las cosas y no especulen. La razón por la que terminamos no es por celos ni mucho menos. Qué pena que siendo mujeres hablen así. Nuestros problemas no son por nada del reality. Dios quiera de corazón que ustedes nunca pasen por lo que yo pase. Dejen sus insultos. Y para que sepan, yo estoy sana en nombre de Jesús. “Si estoy con Dios quien contra m픓, concluyó la bella morocha.