Angelina Jolie causa polémica al darles de comer arañas a sus hijos

Angelina Jolie no tuvo ningún inconveniente en probar algunos insectos exóticos e incluso que sus hijos también la sigan en esta aventura culinaria. En esta ocasión, la actriz se encuentra en Camboya promocionando su nueva película ‘First They Killed My Father’.

“En realidad es realmente bueno el sabor. Es difícil de masticar el escorpión“, explicó la exesposa de Brad Pitt muy emocionada por compartir esta comida al lado de sus hijos.

Aprovechando esta corta entrevista, Angelina Jolie dejó en claro que a pesar del duro momento que atraviesa su familia tras su separación con el actor Brad Pitt, saldrán adelante y se mantendrán unidos.

“Somos una familia y siempre seremos una familia. Vamos a salir de esto y con suerte seremos una familia más fuerte”, dijo como muestra de que a pesar de las dificultades se mantendrán unidos como una verdadera familia.

Sobre cómo imagina su futuro, la estrella de Hollywood sostuvo que “en cinco años” le gustaría “estar viajando por el mundo visitando” a sus hijos y “esperando que ellos sean felices”.

"You want to share a spider?" – Angelina Jolie cooks bugs in Cambodia https://t.co/5mSi3VNErT pic.twitter.com/OZ12DjpyJD — BBC News (World) (@BBCWorld) 20 de febrero de 2017

