Angélica Vale: este fue su conmovedor testimonio al contar que sufrió de discriminación

Angélica Vale se une a la lista de artistas mexicanos que han sufrido de discriminación en Estados Unidos. La actriz contó que pasó por un incómodo momento a pocos minutos de abordar su avión de Los Ángeles hacia Miami.

Debido a que la actriz viaja mucho por motivos de trabajo una compañía aérea le obsequió un pasaje en primera clase, por lo que le tocaba abordar antes que otras personas. De repente su alegría fue invadida por una pareja de ancianos estadounidenses.

“Entonces voy pasando y hay una pareja de viejitos americanos que se me queda viendo y me dice ‘y ¿usted está en primera clase?’ y le digo ‘sí’ y digo aparte porque mi compañía lo paga no por mí. Y le digo ‘sí, con permiso’. Y no me dejaron pasar nunca”, relata Vale con tristeza para People en español.

Tras este impasse, Angélica Vale tuvo que esperar a que la encargada del vuelo conversara con la pareja de americanos para que pueda subir al avión y viajar sin ningún problema.

“Yo no sé a quién le dio más vergüenza, si a la señora o a mí. Porque la señora estaba muy enojada de que yo abordara antes que ella”, contó Vale. “Las reglas no las hago yo. Yo viajo más que la señora por eso estaba preabordando cuando todavía no empezaban a abordar”, agrega.