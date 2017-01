Angélica Vale: esto es lo que opina de su participación en 'La Fan'

Angélica Vale se mostró muy contenta por su participación en la serie de Telemundo La Fan. La talentosa actriz habló en exclusiva con el diario La Opinión y contó detalles desconocidos de esta nueva producción.

“Estamos ansiosos, nunca me había pasado que terminara de grabar un proyecto y después saliera al aire, siempre estábamos al mismo tiempo, creo que es la primera vez que voy a poder ver un proyecto mío, no sé si me aguante mucho en pantalla (risas)”, expresó.

Asismimo, Angélica Vale señaló que se siente muy orgullosa porque esta viviendo su propio sueño.

“Creo que es un producto que nunca se ha visto, y eso tiene que ver con que cayó en las manos de Marcela Citterio (escritora y quien adaptó ‘La Fan’). Yo llegué a Telemundo, le entregué mi bebé que era una comedia romántica mucho más aterrizada, y se convirtió en esto que nunca se ha visto antes, por lo menos de Chile para arriba”, indicó.

Angélica Vale dijo que se inspiró en todas sus seguidores, ya que todos en algún momento se convierten en fans.

“Todos somos fan, y tengo que hacer este homenaje a todas las fans que se desviven por una novela, por unos actores, yo tengo unas fans divinas que son fieles, que me respetan al mismo tiempo, son lo máximo”, finalizó.