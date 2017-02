Angélica Vale: así defendió a "La Fan" tras duras críticas por el rating

Angélica Vale respondió a las duras críticas que tiene su telenovela “La Fan” por el bajo rating que está presentando la producción que se transmite por Telemundo. Ante esto, la conocida actriz defendió este producto y agradeció por el respaldo que les da sus seguidores.

“Estoy contenta, ahí vamos. Sé que para una cadena como Telemundo era muy difícil hacer una comedia. Ahí va, de a poquito a poquito, creciendo”, señaló respaldando su trabajo.

Una (@angelicavaleoriginal) el 13 de Ene de 2017

Por otro lado, Angélica Vale señaló que el horario que le puso Televisa para transmitir la telenovela “La Fan” no es el adecuado porque compite con varios programas para amas de casa, cuando esta entrega es 100% cómica.

“A la una de la tarde está mucho más difícil. Llegué a México y varias personas me comentaron de la telenovela y eso me da mucho gusto porque no estoy en un canal no tan visto ni en un horario tan favorecedor”, señaló.

“Venía de hacer por cinco años, La Parodia, en México el cual fue un trabajo muy extenuante, luego llegó “La Fea Más Bella”, por lo que trabajé, trabajé y trabajé. Tengo ya una familia con mi marido y mis hijos, además de haber tenido la telenovela número uno en México, hoy me manejo con otra seguridad”, expresó Angélica Vale hace unos días para el portal Infobae.

