Andrés García deja en shock a sus fans con estas terribles revelaciones

Andrés García, el recordado galán de telenovelas, desde hace varios meses vive un verdadero drama tras el mal que padece, el cual lo ha inmovilizado casi en un 90%. El actor brindó una entrevista donde dejó en shock a sus seguidores.

El reconocido artista no solo habló de su enfermedad, también explicó la relación que tiene con sus hijos, luego que él los acusara de haberlo abandonado.

“Claro, a cada rato pienso en mi muerte, de hecho, la estoy esperando desde hace dos años. No quiero verme decrépito, prefiero irme antes”, declaró para el programa radial mexicano “Todo para la mujer”.

Por otro lado, Andrés García habló sobre la relación que lleva con sus hijos Andrés y Leonardo, quienes llevan mucho tiempo alejado del artista.

“La relación con mis hijos no me ha salido como yo quisiera, ni ellos han caminado como yo hubiera querido, no soy el único, pero no deja de molestarme. Yo he querido muchísimo a mis hijos, he sufrido mucho por ellos”, apuntó.

*¡Andrés García en programa de TV! *