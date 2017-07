Andrés García conmocionó a sus fans con estas revelaciones tras consumir este medicamento

Desde hace varios meses Andrés García vive una pesadilla a causa de una extraña enfermedad que le ha paralizado casi el 80% de su cuerpo. El actor explica no solo este mal, sino que hace poco estuvo al borde de la muerte a causa de una fuerte anemia. ¿Qué lo condujo a eso?

El exprotagonista de varias telenovelas, señaló que hace 30 años consumía unas pastillas para regular sus estados de ánimo, luego de algunos meses, este medicamento le causó leucemia.

Al vencer esta enfermedad, Andrés García indicó que su vida no fue la misma, ya que la secuela que le quedó es que constantemente sufre de anemia y que esto lo ha llevado a estar al “borde de la muerte”.

“Cada vez que me empezaba a enojar me daban un pastilla, y se me quitaba el mal humor”, explicó el primer actor en una entrevista para el programa Hoy.

“Me estoy recuperando, estaba muy mal. Las pastillas que me tomé hace ya como 30 años me provocaron leucemia, salí de la leucemia pero me dejo una anemia severa, por eso no me podían operar de la espalda, me hicieron 6 transfusiones”, agregó.

Cabe señalar que el medicamento que ingería el actor es diagnosticado para pacientes con epilepsia y trastornos maniacodepresivos, mismo que dejó efectos secundarios en el organismo del histrión.

“De repente a los dos años ya no podía sostener un vaso, tenía que agarrarlo así (apoyándose con la otra mano), y me voy a Miami a hacerme un trabajo y una amiga me dice ‘oye, ya no tienes fuerzas’”, contó Andrés García.

“Me mandan los resultados (en Estados Unidos y me dicen) ‘tiene usted leucemia’, y me dieron 6 meses de vida. Llegue a México para hablar con el gastroenterólogo que era de mi papá, y dice ‘que bárbaro es que la leucemia avisa, pero aquí están los análisis, ¿has tomado pastillas, aspirinas?’, no (contesté), (pero me acordé) ahh una pastilla del mal humor”, acotó.

