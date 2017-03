Ana María Polo: estos son sus secretos para llegar al éxito

Ana María Polo, la conductora del programa Caso Cerrado, brindó una entrevista exclusiva al portal People en español; donde contó algunos de sus secretos para llegar al éxito.

La conocida abogada, detalló todo lo que le ha costado para que su programa llegue a la cima y sea uno de los espacios más vistos de Telemundo.

“Este año comenzamos nuestra 16 temporada. Caso cerrado es más que un programa de corte, es un programa de entretenimiento, de reflexión. Parte del secreto es la temática. Los productores y yo siempre estamos en busca de lo que está vigente, lo que nos afecta. Vamos a seguir, ya comenzamos a grabar este año, tenemos un buen espíritu”.

Algo que Ana María Polo ha dejado en claro, es que es importante el nivel de educación, el respeto hacia los demás y sobre todo hacer las cosas con amor.

“Siempre estoy atenta a proyectos que me inspiren, que me den ganas. Cuando valoras tu tiempo, buscas cosas que realmente te apasionen. Las leyes están ahí para ayudarnos a mantener el orden, resolver conflictos y vivir una vida más armónica. Me siento orgullosa de mi profesión”.

Como se recuerda, Ana María Polo venció el cáncer de mamá, desde esa dura experiencia, señaló que ve la vida con otra perspectiva, por eso seguirá apoyando a las personas que padecen de este mal.

“Mientras que el cáncer siga siendo una de las mayores amenazas a la humanidad, voy a seguir apoyándolos. El público conmigo es muy cariñoso. Siento que son familiares. Me hablan con humildad y respeto. Siempre me piden un abrazo”, puntualizó.