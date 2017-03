Alexa Dellanos seduce a seguidores de Instagram con candentes fotos en bikini

Alexa Dellanos no se cansa de remecer las redes sociales. Con solo 22 años, la hija de la telereportera Mirka Dellanos es una verdadera sensación en Instagram y sus fotos dejan sin aliento a más de uno.

A Alexa Dellanos solo le basta con publicar alguna fotografía para obtener miles de ‘me gusta’. Hasta el momento cuenta con 196 mil seguidores y la cuenta promete seguir en ascenso, sobre todo si la modelo sigue compartiendo candentes fotos en bikini.

Free-spirit mamí, couple tats on her body. Una publicación compartida de ALEXADELLANOS (@alexadellanos) el 6 de Mar de 2017 a la(s) 12:05 PST

Para nadie es un secreto que la joven recurre a distintos tratamientos para verse siempre bella y sensual. Alexa tiene una figura de infarto, pero no es lo único que llama la atención.

Y es que sus labios carnosos no pasan desapercibido entre sus seguidores. Ella no ha tenido problemas en revelar que se somete a inyecciones locales y que tiene suerte, pues hasta el momento no ha significado ningún tormento.

Para demostrar que no siente vergüenza de su revelación, Alexa Dellanos compartió un video en el preciso momento que es sometida al tratamiento estético.

