Alejandro Fernández: ¿cuánto dinero le debe Luis Miguel tras cancelar gira conjunta?

Luis Miguel habrían recibido más 4 millones de dólares por adelantado para realizar una serie de conciertos junto a Alejandro Fernández, es por ello que tras la cancelación de este tour El Potrillo decidió demandar al Sol de México.

El cantante demandado ni alguno de sus abogados se hizo presente en la Procuraduría capitalina para declarar por la denuncia que realizó en su contra el abogado del cantante Alejandro Fernández.

El único que asistió a la reunión fue El Potrillo, quien indicó a la prensa que el motivo de la citación era dar a conocer las acusaciones en contra del intérprete de “La incondicional”, por lo que la Fiscalía de Asuntos Especiales fijará fecha para realizar una nueva comparecencia.

“La carpeta de investigación está iniciada y esa es la razón por la que se citó a los representantes de Luis Miguel, pero los montos no los puedo dar a conocer por motivos de secrecía”, afirmó el abogado de Alejandro Fernández.

El letrado indicó, además, que lo que busca Alejandro Fernández es una reparación civil, pues el artista es conocido por siempre cumplir sus compromisos.

“Al señor Alejandro Fernández y a todo su equipo por supuesto que lo que les que interesa es quedar bien con su gente, con su México. Como ustedes saben, él siempre ha sido un cantante que ha correspondido y ha cumplido, y esa es la idea de que esto se esclarezca ante las autoridades”, apuntó el abogado, quien otorgará los domicilios actuales dle representante de Luis Miguel para que se le haga conocer la denuncia en su contra.

demanda contra luis miguel

Alejandro Fernández no toleró que Luis Miguel cancelara una gira que tenían pactada para el 2016. Star Productions explica que las negociaciones iniciaron en octubre del 2015.

“Después de año y medio de grandes esfuerzos por parte mía y de mi equipo de trabajo por darle a nuestro público una gran gira, lamentablemente no pudimos llegar a ningún acuerdo. Me hubiera gustado mucho complacer con este proyecto a todo mi público”, señaló Alejandro Fernández a través de un comunicado difundido por Star Productions.

“Siempre he tenido un gran compromiso con mi gente, pero las cosas no sucedieron como queríamos, y aunque no se haya podido realizar esta gira, seguiré con mis fechas y les aseguro que vienen más y mejores cosas, dando lo mejor de mí para todos ustedes, y mientras unos construyen muros, yo siempre seguiré rompiendo fronteras”, acotó.

Filtran citatorio que la PGJ emite a Luis Miguelhttps://t.co/mGkVkTIyDRpic.twitter.com/aesZ8KuRRt — Diario de Colima (@Diario_deColima) 24 de enero de 2017

Según se señala en el documento, la gira iniciaba en abril del 2016 y terminaba en noviembre. “Ambos artistas firmaron con el promotor de la gira acuerdos preliminares sujetos a la posterior y necesaria celebración de un contrato formal de prestación de servicios artísticos con el mismo promotor”, detalló.

En la carta se resalta de los esfuerzos económicos y laborales que hizo El Potrillo para que se realice esta gira, sin embargo, “no se llegó a ningún acuerdo”.

A finales del primer trimestre del año 2016 se propuso que este show se realice de marzo a septiembre del 2017, sin embargo, los contratos nunca se firmaron.

“Nos hemos visto en la necesidad de presentar un procedimiento legal en el que se hacen del conocimiento a la autoridad una serie de hechos relacionados con las negociaciones iniciales de la citada gira”, se lee en el documento, resaltando que se hizo público este comunicado para que el público no se engañado “con una gira que al día de hoy no existe”.

Finalmente, aclaró que no pueden dar más detalles “por razones tanto legales como de confidencialidad”.

mira el impresionante antes y después de Miley Cyrus