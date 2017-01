Adriana Fonseca: esto dijo al recibir disculpas tras ser víctima de racismo

Adriana Fonseca se mostró muy contenta y agradecida, luego que el video que compartió en redes sociales tuviera un alto impacto. Ante el apoyo de sus seguidores, la artista se quedó más tranquila.

“No pensé que el video que subí fuera a tener tanto impacto. Ya se comunicaron conmigo para ofrecer disculpas“, dijo a las cámaras de ‘Ventaneando’.

La actriz mexicana aconsejó a sus fanáticos y les dijo que ante alguna agresión no deben quedarse callados y buscar ayuda.

“Qué bien que alce la voz, ella es muy talentosa y no se debe dar por vencida, demostremos el talento latino”, expresaron.

Hace unos días, Adriana Fonseca se mostró muy indignada al señalar que sufrió de racismo durante un casting en Los Ángeles. La razón, según ella fue por ser hispana.

“Les abro mi corazón, hoy viví una de las experiencias mas fuertes en mi carrera. Tenía un casting para un comercial, con algunas líneas en inglés, las cuales preparé”, contó Fonseca en el video que divulgó en las redes el pasado martes. “El señor de la cámara mi pidió [que] dijera mi nombre, lo dije y me sacó del cuarto, ni siquiera me dejó decir mis líneas y enfrente de mucha gente me dijo que tenía thick accent (un acento marcado)”, es lo que relata en un conmovedor video que compartió en su cuenta de Instagram.

