Adriana Fonseca: estas son las ofertas de trabajo que recibe gracias a su queja

Adriana Fonseca habló tras el duro momento que tuvo que pasar al ser discriminada en un casting en Estados Unidos. La mexicana asegura que desde el video que hizo viral ha empezado a recibir varias ofertas de trabajo.

“Pues sí, o sea, me llamaron para un evento que pudiera ir a México, también me llamaron para una fundación que pudiera hacer algo, y la verdad que no lo hice intencionalmente”, expresó para el programa Hoy.

Durante el programa, Adriana Fonseca reflexionó sobre lo que ha aprendido de la experiencia y el revuelo causado por su clip.

“Hubo comentarios buenos y también hubo comentarios malos, realmente esto fue una humillación y una falta de respeto muy fuerte hacia un ser humano, fue un gran aprendizaje, fue el darte cuenta el poder que tiene la red social”, explicó.

Como se recuerda, Adriana Fonseca se convirtió en noticia y dio mucho qué hablar al confesar que pasó por un duro momento al ser discriminada y humillada en un casting.

“Fue realmente un momento de desahogo, para sacar esa frustración y esa humillación que tenía en ese momento y yo tengo una comunicación muy bonita y muy fuerte con mis fans, entonces fue directamente para mi “fonsecafamily” como yo le llamo, fue como un grito desesperado”, dijo Adriana Fonseca.

