Adriana Fonseca: conoce a la sexy actriz mexicana que sufrió de racismo durante casting

Adriana Fonseca se mostró muy indignada al señalar que sufrió de racismo durante un casting en Los Ángeles. La razón, según ella fue por ser hispana.

“Les abro mi corazón, hoy viví una de las experiencias mas fuertes en mi carrera. Tenía un casting para un comercial, con algunas líneas en inglés, las cuales preparé”, contó Fonseca en el video que divulgó en las redes el pasado martes. “El señor de la cámara mi pidió [que] dijera mi nombre, lo dije y me sacó del cuarto, ni siquiera me dejó decir mis líneas y enfrente de mucha gente me dijo que tenía thick accent (un acento marcado)”, es lo que relata en un conmovedor video que compartió en su cuenta de Instagram.

Visiblemente afectada y con lágrimas en los ojos, la recordada protagonista de la telenovela Corazón valiente, indicó que esta fue la peor experiencia que le ha tocado vivir en su carrera.

“Hablo ahora, aunque siempre prefiero ser reservada; porque esto seguramente le pasa a mucha gente en este país y no se vale humillar y ser racista con humanos. Yo soy más fuerte y con más razón, luchando y preparándome más. Soy guerrera pero sí necesitamos un mundo mejor”, finalizó.

Adriana Fonseca fue el ‘Rostro del Heraldo’ en 1997. Debutó como actriz en la telenovela Pueblo chico, Infierno grande. Posteriormente en 1998 participó en La usurpadora para luego protagonizar Amigos x siempre en el 2000.

Su primer protagónico lo obtuvo en el 2001 en la telenovela titulada ¿Mujer bonita¿ (telenovela) donde compartió roles con René Strickler.

En 2003 antagonizó Mariana de la noche y en 2005 interpretó el papel de Sandra en Contra viento y marea donde compartió junto a Azela Robinson, Marlene Favela y Sebastián Rulli.