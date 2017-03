Adele revela por qué le han prohibido ser usuaria de Twitter

Adele decidió compartir con sus seguidores algunos pasajes desconocidos de su vida privada. La artista sorprendió a sus seguidores al contar por qué no es usuario de Twitter.

Adele reveló que no usa la conocida red social ya que sus colaboradores le recomienden que no sea tan polémica a la hora de soltar algún comentario. Por esta razón, prefiere solo mantener activa su cuenta de Instagram donde comparte algunas imágenes.

“Estuve explorando Twitter un rato anoche. Nadie sabe que tengo una cuenta secreta, bueno ya se sabe porque lo acabo de decir. Me refiero a mis representantes y mi equipo. No me permiten tener Twitter porque la verdad es que suelo meter la pata con frecuencia, así que me privaron de ese privilegio”, explicó la vocalista en su último concierto de Brisbane (Australia).

Cabe mencionar que en este concierto, también reveló que contrajo matrimonio con Simon Konecki, padre de su pequeño hijo, Angelo.

“El otro día trataba de recordar aquellos sentimientos que viví al principio de esa relación, la que inspiró el tema [‘Someone Like You’], porque a pesar de lo dura que puede ser una ruptura, de lo amarga y horrible y caótica que puede llegar a ser, esa sensación de cuando te enamoras por primera vez es lo mejor que hay en este mundo y reconozco que soy adicta a ello. Obviamente, ya no puedo volver a atravesar esa etapa porque estoy casada. He encontrado a la persona que necesitaba”, indicó Adele.

