Adele: así reaccionó cuando tuvo problemas de sonido en pleno concierto

Hace unas semanas, Mariah Carey tuvo una fallida presentación durante su show de Año Nuevo en Times Square. Este impasse hizo que muchos seguidores de Adele recordaran cuando la artista pasó por esta misma situación.

Era abril de 2016 y Adele se encontraba brindando una presentación cuando un problema con el sonido dejó totalmente en silencio a su pianista como a su propio micrófono.

Sin embargo, Adele continúo cantando aunque nadie la escuchara, el público cantó con ella y el ambiente se llenó de emoción. A pesar que se demoraron en arreglar el imperfecto, la artista continúo con su show para sorpresas de mucho.

Muchos seguidores de la intérprete de “Rolling in the deep”, no dudaron en elogiarla y felicitarla por su buen desempeño a pesar de los inconvenientes con el sonido.