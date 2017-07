Adamari López rompe sus esquemas y vuelve a lucirse en traje de baño

¡No se amilana! Adamari López demostró que no le interesan los comentarios negativos y volvió a lucir su bella figura en traje de baño. La conductora de TV pasó un día de verano al lado de su esposo e hija.

Fue el mismo Toni Costa quien compartió un simpático video en su canal de YouTube, donde se le ve a la actriz muy cómoda compartiendo un día inolvidable al lado de su pequeña hija.

Una publicación compartida de Adamari López (@adamarilopez) el 27 de May de 2017 a la(s) 8:16 PDT

Como se recuerda, Adamari López fue víctima de muchos comentarios negativos luego que publicara en Instagram una fotografía luciendo su traje de baño color negro.

“A mí no me molesta nada. Yo estoy tranquila, no voy a dejar de mostrarme como soy porque yo estoy feliz conmigo misma”, artista cuando se tomó un momento en su programa para leer los comentarios ofensivos que recibió tras publicar una foto en la playa.

Sin embargo, atrás ha dejado este momento incómodo y se ha centrado en vivir su vida a plenitud. Tal y como se comprueba en el video que se puede ver en este conocido canal.

“Yo creo que valgo mucho como mujer y nadie tiene que quedarse al lado mío por si estoy gorda o estoy flaca. Yo sigo muy tranquila y muy contenta haciendo las cosas que me gustan y mostrándome cual soy”, dijo

