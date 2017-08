Adamari López rechazó y le rompió el corazón a este cantante. ¡No creerás de quién se trata!

¿ Adamari López es una rompe corazones? El cantante Carlos Ponce hizo dio una noticia que dejó congelado a más de uno. El artista que fue invitado al programa ‘Al Rojo Vivo’, contó que hace un tiempo estuvo muy enamorado de la conductora de Telemundo, pero que ella lo rechazó.

“Yo una vez le propuse que sea mi novia. Estaba en segundo grado, ella (Adamari López) era una mujer mayor. Yo estaba enamoradísimo de Adamari, pero me rechazó, me dijo que no y me rompió el corazón”, expresó Carlos Ponce recordando su hazaña de niño.

Sin embargo, con el paso del tiempo Ponce y Adamari se volvieron muy buenos amigos. Ambos no dudan en demostrar su cariño a través de las redes sociales.

Cabe recordar que Adamari Lopez se encuentra muy feliz al lado de su pareja, Toni Costa y de su pequeña hija. La actriz cumplió su deseo de formar una linda familia.

Hasta el momento, la actriz no ha declarado sobre esta revelación, pero estamos seguros que lo tomará con mucho carisma, ya que esto pasó hace muchos años.

¡Mira la revelación de Carlos Ponce!