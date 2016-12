Adamari López: esto es lo que opina del bebé de Luis Fonsi

Adamari López rompió su silencio y decidió hablar sobre el nacimiento del pequeño hijo de Luis Fonsi. Durante un programa matutino, la actriz tuvo un gesto al referirse al bebé de su exesposo.

“Es una bendición más para la familia”, expresó Adamari López quien al parecer no guarda ningún resentimiento a su expareja.

Cabe señalar que Fonsi y López estuvieron casados por tres años, de 2006 a 2009, año en que anunciaron su separación para firmar el divorcio en 2010.

Hace algunas semanas, Adamari López presentó una nueva aplicación para móviles, inspirada en su pequeña hija.

“Hoy estamos bien contentos. Muchos piensan que voy a dar una noticia que me encantaría dar pero no es. No estoy embarazada pero tengo un nuevo bebé que se llama Akuarella by Alaïa. Es una aplicación para niños y para los papás que les gusta [tomarse] fotos con sus hijos, sobrinos o con familiares chiquitos” explicó en esa ocasión.