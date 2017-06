Adamari López: este noble gesto de su esposo le conmovió el corazón

Adamari López se mostró muy contenta y orgullosa de su esposo, Toni Costa, quien luego de dos años decidió cortarse su larga cabellera por una noble causa. Resulta que el conocido coreógrafo fue parte de una campaña para donar cabello a los niños con cáncer, sin pesarlo dos veces aceptó.

“Desde que nació nuestra princesa Alaïa decidí no cortarme el pelo. Han pasado más de dos años y medio y ha llegado el momento de hacer algo que he esperado con muchísima ilusión, un sueño que desde hace tiempo he querido cumplir: voy a donar mi pelo”, informó el bailarín a través de sus redes sociales.

Para este acto de solidaridad, Costa eligió la Fundación Cabecitas Rapadas de niños con cáncer que se encuentra en Puerto Rico, el país de origen de Adamari López, su pareja y madre de su hija.

“Les debo mucho a mis queridos boricuas siempre estaré ahí al igual que ellos siempre están apoyando con su cariño, con sus palabras, con todo… y no podía encontrar mejor lugar para llevar a cabo algo tan especial y significativo para mí”, aseguró Costa.