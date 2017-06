Adamari López: así calló a sus detractores que la critican por su peso

Adamari López concedió una entrevista y se defendió de sus detractores que la critican por su peso. La actriz restó importancia a estos comentarios, ya que asegura que se siente muy contenta.

Como se recuerda, Adamari presumió un lindo traje de baño en las playas de Cancún, mientras festejaba su cumpleaños. Esta fotografía que compartió en Instagram le generó miles de comentarios.

“(Las críticas) no me molestan nada. Yo estoy tranquila. No voy a dejar de mostrarme como soy, porque yo estoy feliz conmigo misma… No es algo que me acompleje, ni que me saque de mis casillas, yo sigo viviendo feliz y muy contenta”, indicó para el programa mexicano Suelta la Sopa.

Una publicación compartida de Adamari López (@adamarilopez) el 27 de May de 2017 a la(s) 8:16 PDT

Antes de concluir, Adamari López señaló que tiene la autoestima muy alta y que ella sabe cuánto vale como mujer y sobre todo que no se deja amilanar por este tipo de entre dichos.

“Yo creo que valgo mucho como mujer y nadie tiene que quedarse al lado mío por si estoy gorda o estoy flaca. Yo sigo muy tranquila y muy contenta haciendo las cosas que me gustan y mostrándome cual soy, porque soy feliz conmigo misma”, agregó Adamari.

¡Mira el video de sus declaraciones!