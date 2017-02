San Marcos enviará primera misión de estudiantes a Harvard

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció que 144 de sus estudiantes visitarán la prestigiosa Universidad de Harvard (Boston, USA), donde recibirán capacitaciones y entrenamientos, además de compartir vivencias que fortalecerán sus competencias de liderazgo.

Por primera vez en la historia de la UNMSM un grupo de estudiantes, los primeros y segundos puestos del tercer año de distintas facultades, irán a Harvard como parte del programa “Sanmarquinos para el Perú”.

“Ustedes son los líderes y los protagonistas que moverán la maquinaria para el cambio dinámico y constante de San Marcos a fin de enrumbarla a una nueva visión de universidad, la cual es transmitir conocimiento, hacer investigación y generar innovación y emprendimiento”, afirmó el rector de la UNMSM, doctor Orestes Cachay Boza.

Dicho programa, en convenio con Laspau (Academic and Professional Programs for the Americas), tendrá una duración de trece días, con la participación de 144 estudiantes, organizados en tres grupos, quienes asistirán a ocho talleres presenciales, realizarán visitas guiadas a tres universidades, dos centros de innovación y tres empresas locales vinculadas a las áreas de estudios de los sanmarquinos.

El primer grupo, que efectuará su estancia del 26 de marzo al 8 de abril, estará conformada por alumnos de las áreas de Ciencias Económicas y de la Gestión, y de ingenierías; en tanto que el segundo grupo lo hará del 16 al 29 de abril, con la participación de estudiantes de las áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas e Ingenierías (Facultad de Química e Ingeniería Química); mientras que el tercer grupo, del área de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, irá a Harvard del 4 al 19 de junio.

te puede interesar:

*Así fue el encuentro entre PPK y Donald Trump