Universidades del Reino Unido ofrecerán becas para estudios de postgrado

British Council, organización internacional del Reino Unido para las relaciones culturales y oportunidades, realizará este sábado 4 de marzo la primera Feria de Educación UK, que busca brindar oportunidades para estudios de postgrado.

El evento, que tendrá lugar de 9:00 a.m a 6:00 p.m en el colegio Markham de Miraflores, reunirá a 12 prestigiosas universidades del país europeo, las que ofrecerán información relacionada a becas, carreras profesionales y especializaciones, programaciones de pago, apoyo administrativo para visas, entre otros.

La feria tiene como objetivo brindar alternativas para una educación de calidad en las universidades del Reino Unido, que están posicionadas entre las mejores del mundo por su alto nivel profesional y académico, dijo Samantha Lanaway, directora British Council Perú.

Otro de los puntos clave de este evento, añadió, es informar a los asistentes que estudiar en ese país es una meta totalmente alcanzable, ya que la inversión, en algunos casos, es similar a la que se podría realizar en nuestro país.

“Muchos egresados del Reino Unido se encuentran actualmente en posiciones claves en el sector privado y público del país, muchos otros son líderes de opinión en sus especialidades. Más del 50% de peruanos busca emigrar para hacer un postgrado internacionalmente, nosotros queremos colaborar con la realización de este reto. Por ello, el evento, desarrollado con las mejores instituciones británicas, entregará becas y la asistencia necesaria para emprender una formación en el extranjero”, anotó.

De acuerdo a un reporte elaborado por el Tracking International Graduate Outcomes en el 2015, los graduados internacionales con un título en Reino Unido obtienen, en promedio, un mayor sueldo y ventaja competitiva en el mercado laboral a diferencia de estudiar en su país de origen.

Algunas de las universidades participantes en este evento son: BPP University, University of East Anglia, University of Essex, University College of London, University of Surrey, University of Salford, University of Hertfordshire, Canterbury Christ Church University, Liverpool John Moores University, University of Aberdeen, Newcastle University y Ulster Universit.

Fuente: Andina

