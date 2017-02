Estos son los errores ortográficos más comunes al redactar un e-mail

Un e-mail mal escrito refleja el nivel de educación de la persona y la falta de dedicación. A continuación, conocerás algunos errores frecuentes que se cometen al redactar un simple, pero valioso mensaje por correo electrónico, para que los tengas en cuenta y evites caer en ellos, de acuerdo a Plusempresarial.com.

1. Olvidando la coma vocativa

Cuando redactamos un correo electrónico, muchas veces olvidamos colocar la coma vocativa, sobre todo en el saludo y la despedida. Por ejemplo, al escribir “Buenos días Srta. Marlene” omitimos la coma que debe ir entre “días” y “Srta.”.

La coma vocativa se coloca para señalar que se refiere al interlocutor o se emplea para llamarlo o dirigirse a él de forma explícita.

2. Las comas innecesarias

Hay que tener en cuenta que las comas no son respiros. Su función es indicar la existencia de una pausa breve dentro de un enunciado para que el texto que escribes pueda ser correctamente leído e interpretado.

3. “A través” y no “através”

Seguramente, más de una vez, has visto o has escrito através, atravez, atravéz, etc., lo cual es incorrecto. Lo adecuado es “a través” y significa “por entre”, “de un lado al otro” o “por intermedio de”.

4. ¿A o ha?

La vocal “a” es una preposición y “ha” proviene de haber y es un verbo auxiliar que se utiliza para conjugar otros verbos en los tiempos compuestos. Por ejemplo: “El jefe ha cotizado el valor de los servicios; esperamos la confirmación a las tres”.

5. ¿“A ver” o “haber”?

Ambas se pronuncian de la misma forma, pero el redactor debe saber distinguirlas. Cuando escribimos “a ver”, se trata de la secuencia constituida por la preposición “a” y el verbo “ver”: “A ver, pide los estados de cuenta”.

En el caso de “haber”, o bien puede ser un verbo o un sustantivo. Como ejemplo podríamos decir:

-Tiene que haber sucedido algo

-Su haber era más bien escaso.

6. ¿Halla o haya?

La primera se refiere al verbo “hallar”, que significa encontrar, y la segunda significa o un verbo o un sustantivo.

-Espero que el Sr. Juan haya asistido a la reunión

-Se sentó en la sombra de una frondosa haya.

-Una de las sedes del Poder Judicial se halla en Los Olivos.

7. ¿Por qué, por que, porqué o porque?

Sí, todos ellos tienen distintos significados. El “por qué” se usa para realizar oraciones exclamativas e interrogativas; “por que” es la unión de la preposición “por” y el pronombre relativo “que”; “porqué”, se trata de un sustantivo que equivale a causa; y, por último, “porque” se usa como conjunción causal.

-No comprendo por qué llegas tarde.

-Este es el motivo por que te llamé

-No entiendo el porqué de tu actitud

-Fuiste a la reunión porque sabías que de ello dependía el contrato.

