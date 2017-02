Con estos consejos lograrás que tu CV resalte entre todos los demás

El 80% de los “curriculums vitae” son descartados por falta de información o mala redacción, informaron expertos de Trabajando.com, quienes indicaron que las empresas buscan a personas que entreguen aportes sólidos y concretos.

“Es importante que describas los resultados que conseguiste en un proyecto o en un estudio, cuán importantes fueron y durante cuánto tiempo. Además, para el reclutador será mucho más fácil recordarte”, dijo Ernesto Velarde, country manager de Trabajando.com Perú.

Para que te sea más fácil recordar cómo debes escribir un curriculum y cómo debes incluir los logros, a continuación Trabajando.com te brinda algunos tips:

-Lo principal es que te asegures de incluir tus datos básicos: nombre completo, email, teléfonos. Pero sobre todo, preocúpate siempre de mantenerlos actualizados.

-Sólo incluye el último grado escolar, ya que se asume que tuviste que cursar toda la escolaridad para llegar a ese. Recuerda ahorrar espacio y tiempo de lectura para el lector.

-Utiliza palabras claves, destacando responsabilidades y logros, no es necesario que expliques los proyectos o procesos en los que participaste, el mayor detalle podrás compartirlo en la segunda fase, la entrevista. Es importante que recuerdes que tu CV no debe exceder las dos hojas, recurre a palabras claves para ahorrar espacio.

-Formula tus fortalezas y logros de manera atractiva, con frases cortas y contundentes, por ejemplo: Durante mi jefatura del área de Producción puse en práctica un nuevo sistema de control del proceso de producción de envases plásticos que permitió obtener un ahorro de 200 mil dólares anuales.

-Haz un análisis de tu trayectoria profesional, quizás has dejado de lado acciones que has emprendido y que han dado buenos resultados. Si no posees experiencia profesional, estos logros pueden ir en el apartado de trayectoria académica: premios, reconocimientos, participación en algún proyecto, concursos, etc.

-Es recomendable acompañar estos enunciados con cifras o porcentajes.

-Si sabes algún idioma, software o cualquier programa, indícalo.

“Redactar un CV destacando los logros concretos, lo que has hecho, qué resultados conseguiste y qué tan importantes fueron para la compañía, ayudará a resaltar tu CV por sobre los demás”, agregó Velarde.

No obstante, refirió que de nada servirá resaltar tus logros si cometes errores ortográficos. “Aunque parece un consejo muy obvio y repetido, algunos candidatos continúan sin darle la importancia, incluso sabiendo el actual contexto competitivo”.

