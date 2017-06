Educación y carrera: 5 secciones que debe incluir tu CV

El gran desafío para muchos jóvenes que culminan sus estudios universitarios y técnicos es insertarse por primera vez al mundo laboral, y el currículum vitae (CV) es la herramienta inicial para lograr esta meta.

Para el gerente de marketing del portal Bumeran.com, Luciano Barredo, adaptar el CV a los requisitos de cada empresa, separar la información por bloques diferenciados y darle un diseño más atractivo, ayudará a que el candidato destaque en el proceso de selección.

Sostuvo que cada día más empresas buscan captar nuevos talentos que aporten valor agregado a sus líneas de negocio, incluso aquellos que no cuentan con experiencia y que pueden entrenar.

Teniendo en cuenta que los reclutadores tienen poco tiempo para ver cada CV, Barredo propone cinco secciones que se deben incluir si se ingresa por primera vez a este competitivo mercado laboral:

Agrega tus datos:

Es necesario que tu CV incluya datos de contacto como nombre, teléfono y correo electrónico personal. Toma en cuenta que se trata de un documento oficial que debe transmitir seriedad, por ello se aconseja evitar cualquier tipo de apodos.

Es recomendable incluir otros detalles como el contar con disponibilidad inmediata, disposición para viajar, tener licencia de conducir y otros. Recuerda que sólo debes incluir datos que el reclutador necesite saber, porque mientras menos hojas contenga el documento, mejor.

Crea tu perfil profesional:

La mayoría de empleadores considera clave conocer los objetivos, aspiraciones y metas de cada uno de sus candidatos, con el fin de identificar las herramientas que podría brindar la empresa para su desarrollo laboral y profesional, al igual que los aportes que sea capaz de entregar el postulante para promover el crecimiento de la organización.

Describe tus habilidades y puntos fuertes para que los reclutadores conozcan más de tu personalidad. Anímate a contarles por qué podrías ser un buen aliado dentro de su compañía.

Añade tu formación académica:

Si aún no terminaste la carrera, no dejes de indicar en qué ciclo de estudios te encuentras. En caso de ser egresado, coloca si te graduaste o titulaste, además de los años de inicio y finalización.

Igualmente, coloca si asististe o tomaste cursos, diplomados, charlas, clases de idiomas y otros, que enriquecieron tu formación y están relacionados al puesto.

Muestra tu portafolio:

Algunas carreras permiten incluir una dirección web o portafolio físico donde puedas mostrar tus creaciones y trabajos. Organiza los enlaces de tus páginas en esta sección o lleva contigo una carpeta que demuestre tu capacidad.

Incluye tus redes sociales sólo si tienes contenido relevante que muestra parte de tu trabajo y dan una buena impresión. Ten en cuenta que Facebook, Twitter o LinkedIn, pueden ser una excelente manera de mostrar algo más de tu talento, pues algunas empresas están reclutando personal en esas plataformas.

Comparte tus actividades extra:

La experiencia no sólo se basa en un contrato laboral o un sueldo, por lo que si has realizado viajes de estudio, intercambios culturales, trabajos part-time en el extranjero y en el verano o voluntariados, agrégalo como un dato extra, ya que realza habilidades y competencias que otros quizás no tienen.

Fuente: Andina

