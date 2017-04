WWE: paliza de Braun Strowman contra Roman Reigns alcanzó más de 4 millones de reproducciones

VIDEO. La victoria de Roman Reigns contra Undertaker en Wrestlemania 33 sigue trayendo polémica entre los fanáticos de la WWE. Ello podría ser una de las razones por las que la paliza sufrida por el ‘Big Dog’ por parte de Braun Strowman en el pasado programa de RAW se convirtió en uno de los videos más vistos en YouTube en la semana.

La reproducción del violento ataque de Braun Strowman, quien incluso levantó una ambulancia donde se encontraba Roman Reigns, ya alcanzó más de 4 millones y medio de reproducciones en YouTube, siendo de los videos de mayor éxito en la WWE en lo que va del año.

Muchos fanáticos de la WWE no les hizo gracia que Roman Reigns saliera victorioso ante Undertaker en Wrestlemania y que lo retirara de la lucha libre. Por ello, los seguidores de la lucha libre se la tiene jugarada contra el excampeón mundial, quien reclamó que ahora el ring es su nuevo ‘patio’ (This is my yard now).

Braun Strowman se encargó de Roman Reigns en plena entrevisa en WWERAW y parece que lo sacará de circulación por un tiempo. Al parecer, el exmiembro de la Familia Wyatt también persigue lo que buscaba el samoano, que era una oportunidad por el título universal contra Brock Lesnar.

La paliza de Braun Strowman contra Roman Reigns