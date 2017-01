WWE: Vince McMahon se siente triste y tomará drástica decisión

A pocos días para que WWE realice uno de los mejores eventos del año, Royal Rumble Match, el dueño Vince McMahon se siente descontento por las cosas que vienen sucediendo dentro de la empresa. Como se recuerda, el mandamás tiene la última palabra en todas las decisiones creativas que debe ser tomada en los shows, y de esta manera, está contra el tiempo para cambiar el rumbo en la división Peso Crucero.

Luego del éxito del torneo clásico de Peso Crucero, y posteriormente el regreso de la división Peso Crucero en Monday Night Raw, se anunció el show semanal protagonizado por los luchadores de menos 205 libras. Se esperó que Triple H tomara las riendas, sin embargo, se supo el descontento de Vince McMahon con lo que sucede en la división.

Según Steve Carrier de Ringside News, Vince McMahon está muy decepcionado con la falta de interés que despierta 205 Live y la división Peso Crucero en el público. Esta es la razón por la que la compañía está buscando agregar más Superestrellas prestigiosas para la división, esta estrategia empezó con la inclusión de Neville y Tajiri.

La incorporación de Neville no estaba planeada originalmente para formar parte de la división Peso Crucero, al menos no hasta 205 Live no generó el interés esperado. Austin Aries será el próximo gran nombre que será añadido al elenco activo de la marca morada, una vez que se recupere de una operación a la que fue sometido en su órbita ocular.

Vince McMahon deberá tomar decisiones en cuanto a la división de WWE. Lo cierto es que conforme lleguen luchadores más conocidos, el interés irá subiendo, lo cual va de la mano de ángulos entretenidos.